08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanlığı: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
PKK'YA SINIR ÖTESİNDE DARBE!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

TSK, terör örgütü 'ya ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Son haber Kuzey Irak'a yönelik düzenlenen operasyondan geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

Diyarbakır'da kırmızı listedeki 2 terörist öldürüldü DİYARBAKIR'DA KIRMIZI LİSTEDEKİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN