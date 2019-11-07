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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da PKK'ya ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
BAKANLIK DUYURDU! AĞRI'DA PKK'YA AĞIR DARBE

İçişleri Bakanlığı, kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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