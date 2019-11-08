08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Suriye'de Rusya ile 3. ortak devriye başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
RUSYA İLE 3. ORTAK DEVRİYE BAŞLADI

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve lideri Putin arasında imzalanan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, 'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusundaki kara devriyeleri devam ediyor. Türk Silahlı kuvvetleri ve Rus askeri polisinin 3. ortak devriyesi başladı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk ve Rus askerleri... SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: TÜRK VE RUS ASKERLERİ...

TERÖRİSTLERİN ÇEKİLİP ÇEKİLMEDİĞİ...

Türk ve Rus birlikleri, Rasulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede, geçtiğimiz salı günü ikinci ortak kara devriyesi gerçekleştirmiş, bölgeden teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edilmişti.

3. DEVRİYE KAMIŞLI'NIN 50 KM DOĞUSUNDA BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerlerinin 3. ortak kara devriyesi Kamışlı'nın 50 km doğusunda başladı. 'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünden Kamışlı'nın Deyrunaga köyüne giriş yapacak . Devriye Kamışlı ile Malikiye arasında yapılacak.

Son dakika: Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın 3. ortak devriyesinden ilk görüntüler |Video SON DAKİKA: SURİYE'DE TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN 3. ORTAK DEVRİYESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.

Son dakika: Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak devriye SON DAKİKA: TÜRKİYE İLE RUSYA'DAN İKİNCİ ORTAK DEVRİYE
Son dakika: Rusya ile ilk ortak devriye başladı! SON DAKİKA: RUSYA İLE İLK ORTAK DEVRİYE BAŞLADI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN