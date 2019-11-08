Suriye'de Rusya ile 3. ortak devriye başladı
Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasında imzalanan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.
Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusundaki kara devriyeleri devam ediyor. Türk Silahlı kuvvetleri ve Rus askeri polisinin 3. ortak devriyesi başladı.
TERÖRİSTLERİN ÇEKİLİP ÇEKİLMEDİĞİ...
Türk ve Rus birlikleri, Rasulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede, geçtiğimiz salı günü ikinci ortak kara devriyesi gerçekleştirmiş, bölgeden teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edilmişti.
3. DEVRİYE KAMIŞLI'NIN 50 KM DOĞUSUNDA BAŞLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerlerinin 3. ortak kara devriyesi Kamışlı'nın 50 km doğusunda başladı. TSK Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünden Kamışlı'nın Deyrunaga köyüne giriş yapacak . Devriye Kamışlı ile Malikiye arasında yapılacak.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Son dakika: PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı!
- PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!
- PKK'ya sınır ötesinde darbe!
- İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
- Müge Anlı ve ATV'yi hedef alan HDP'den yeni provokasyon!
- Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama!
- Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
- 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
- HDP'li belediyeye terör operasyonu!
- Çobanbey'de bombalı araç saldırı! Ölü ve yaralılar var
- Milli Savunma Bakanlığı: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı!
- Jandarmadan İstanbul'da sahte para operasyonu!
- Trump'a 2 milyon dolarlık şok ceza!
- Bu tweet Trump ve destekçilerinin tepkisini çekti! "Darbe başladı"
- KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik
- Türkiye vurdu! Zau Seng öldürüldü... Evanjelist örgütün lideri David Eubank cenazeye koştu
- Türkiye ile Azerbaycan'dan askeri işbirliği
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama
- Bakan Hulusi Akar'dan sözde Ermeni soykırımı iddialarına ışık tutacak kitap!
- Emine Erdoğan Macaristan'da Kispest Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışı yaptı
- Twitter'da Suudi Arabistan için casusluk skandalı! Dikkat çeken "Cemal Kaşıkçı" detayı...