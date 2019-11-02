DEAŞ üyesi 2 Hollandalı kadın gözaltına alındı
Barış Pınarı Harekatı'ndan önce terör örgütü YPG'nin uzantısı SDG'nin El Hol kampından kaçan 2 DEAŞ üyesi Hollandalı kadın, Türkiye tarafından gözaltına alındı.
Suriye'nin kuzeyinde SDG denetimindeki El Hol kampından çocuklarıyla birlikte kaçan terör örgütü DEAŞ üyesi iki Hollanda vatandaşı kadın, ülkelerine dönebilmek için Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'ne başvurdu.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Hollanda Büyükelçiliği'nin Türk makamları ile temas kurmasının ardından iki kadın gözaltına alındı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un Hollanda Meclisi'ne verdiği bilgiye göre, beraberinde 3-4 yaşlarında 3 çocuğu bulunan 2 kadın, Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Hârekatı'ndan kısa bir süre önce, terör örgütü SDG'nin denetimindeki El Hol kampından kaçtı. Kadınlar, Hollanda'ya geri dönebilmek için Ankara'daki büyükelçilik yetkililerine başvurdu. Hollandalı yetkililerin uyarısı üzerine 2 kadın, Türk güvenlik birimlerince gözaltına alındı.
HOLLANDA İSTEMİYOR
Bakan Blok'a göre, tutuklu bulunan DEAŞ'lı kadınların geleceği ile ilgili kararı Türk makamları verecek. Hollanda Resmi Gazetesi'nin çarşamba günkü sayısında yayımlanan karara göre, DEAŞ üyesi Fatima H.'nın Hollanda vatandaşlığı, "terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle iptal edildi. Çifte vatandaşlığa sahip diğer kadının da, Hollanda ve Fas uyruklarına sahip olduğu belirtiliyor. Hollanda hükümeti, DEAŞ üyesi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne sıcak bakmıyor.
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