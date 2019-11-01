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Rusya'dan ABD'ye sert tepki: DEAŞ bahanesiyle petrol kaçakçılığı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
RUSYA'DAN ABD'YE SERT TEPKİ

Terör örgütü YPG'ye destek çıkarak Suriye'de petrolü kontrol altına almaya çalışan ABD'ye Rusya'dan tepki geldi. , "ABD, ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda kaçakçılığı yapıyor" dedi.

, ABD'nin 'la mücadele etme bahanesiyle Suriye'de kaçakçılığı yaptığını belirterek, "ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor." dedi.

Zaharova, Rusya'nın Volgograd kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini değerlendirdi.

"ABD DEAŞ BAHANESİYLE PETROL KAÇAKÇILIĞI YAPIYOR"

ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin yasa dışı olduğuna işaret eden Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD, DEAŞ ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda petrol kaçakçılığı yapıyor. ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor."

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