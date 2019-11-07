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ALES sınav giriş belgeleri yayınlandı! ALES sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? ALES ne zaman?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019
ALES GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI!

ÖSYM, giriş belgelerini resmi sitesi üzerinden yayınladı. 17-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından sınav giriş belgeleri merakla bekleniyordu. Öğrenciler, ais.osym.gov.tr adresinden ALES giriş belgelerini çıkarabilirler. Ayrıca haberimizdeki bağlantı aracılığı ile de ALES giriş belgesini görüntüleyip, yazdırabilir. İşte ALES/3 ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ve detaylar...

giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. Belgelerin yayınlanmasının ardından öğrenciler, sınav giriş yerlerini öğrenmek üzere ais.osym.gov.tr'ye giriş yapıyor. Birçok kişi ALES sınav giriş belgesinin nasıl çıkarılacağını merak ediyor. Peki, ALES sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? ALES ne zaman? İşte detaylar...

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

ALES'e girecek olan adaylar 17-25 Eylül tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirdi. Öğrenciler yayınlanan belgeler ile sınav merkezlerine giderek ter dökecek. ALES giriş belgesi ais.osym.gov.tr'den kolayca çıkarılabilir. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ALES giriş belgenizi çıkarabilirsiniz.

ALES GİRİŞ BELGESİ ÇIKAR

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