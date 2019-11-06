Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli sınır dışı edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirilmişti.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
İŞLEM YAPILDI
Şüphelilerin, haklarında "DEAŞ yöneticisi olmak" ve "terör örgütü üyesi" olmak suçlarından işlem yapılan kişilerle faaliyet yürüttükleri, haklarında yurda giriş yasağı bulunduğu ve ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirilmişti.
BAKAN SÖYLEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ'lıların evlerine gönderileceğini üstüne basa basa söylemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan: Dindar nesil sizin elinizde yetişecek
- FETÖ'nün hain planı deşifre edildi!
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi için karar...
- Erdoğan'dan önemli ziyaret! Gözler yarına çevrildi
- Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız desteğimiz tamdır
- Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesi CHP'de kriz çıkardı
- Son dakika: İstanbul’da siber polisinden tarihi operasyon
- Erdoğan Obama ile arasında geçen diyaloğu anlattı!
- Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Başkan Erdoğan ilk defa açıklıyorum dedi ve duyurdu
- Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi Basri Aktepe için gerekçeli karar açıklandı
- Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi! Siyanür içerek...
- DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı
- Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
- Başkan Erdoğan: Dindar nesil sizin elinizde yetişecek
- ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…
- Alman-Fransız kanalı Arte'de çarpıcı FETÖ belgeseli! Örgütün gerçek yüzünü böyle anlattılar…
- Palamut diye satılan tombik balığına dikkat! Balık pazarında alarm…
- Son Dakika: Bakan Fatih Dönmez'den o işçilere tazminat müjdesi!
- Türk savunma sanayisi güçleniyor! 2020'de...