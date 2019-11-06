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Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019
BAKAN SÖYLEMİŞTİ! VE GÖNDERİLİYORLAR...

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli sınır dışı edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirilmişti.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

İŞLEM YAPILDI

Şüphelilerin, haklarında " yöneticisi olmak" ve "terör örgütü üyesi" olmak suçlarından işlem yapılan kişilerle faaliyet yürüttükleri, haklarında yurda giriş yasağı bulunduğu ve ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirilmişti.

BAKAN SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DEAŞ'lıların evlerine gönderileceğini üstüne basa basa söylemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir! İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: BAĞDADİ NE KADAR TERÖRİSTSE FERHAT ABDİ ŞAHİN DE O KADAR TERÖRİSTTİR!
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DEAŞ çıkışı SON DAK��KA: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN DEAŞ ÇIKIŞI

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