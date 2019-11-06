06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

SON DAKİKA: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
PKK'NIN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON!

Son dakika haberine göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü 'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ... Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü 'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylar geliyor...
Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu! KEMAL KILIÇDAROĞLU PKK'DAN TUTUKLANAN HDP'LİLERİ BAKIN NASIL SAVUNDU!
PKK yandaşları CHP'nin Zürih'teki etkinliğini bastı PKK YANDAŞLARI CHP'NİN ZÜRİH'TEKİ ETKİNLİĞİNİ BASTI
Van Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi VAN BAŞKALE'DE PKK BOMBALARI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var BARZANİ: TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ KÜRTLERLE DEĞİL PKK İLE SORUNU VAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir! İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: BAĞDADİ NE KADAR TERÖRİSTSE FERHAT ABDİ ŞAHİN DE O KADAR TERÖRİSTTİR!
Bakan Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: Belediye başkanı olsan ne olur! BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ: BELEDİYE BAŞKANI OLSAN NE OLUR!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN