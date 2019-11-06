SON DAKİKA: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon!
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
Son dakika haberine göre Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.SON DAKİKA HABERİ... Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: BAĞDADİ NE KADAR TERÖRİSTSE FERHAT ABDİ ŞAHİN DE O KADAR TERÖRİSTTİR!
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