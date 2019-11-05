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Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ KÜRTLERLE DEĞİL PKK İLE SORUNU VAR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı , "Tek isteğimiz, Kürtlerin ile aralarına mesafe koymasıdır. PKK, Kürtleri üzerinden kendisini meşrulaştırmak istedi ve bugün maalesef bu noktaya gelindi." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı , 'nin Suriyeli Kürtlerle değil terör örgütü ile sorunu olduğunu söyledi.

Barzani, merkezli Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen bir panelde, ve PKK ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayan Barzani, "Türkiye'nin, başından beri Suriye'deki Kürtlerle bir sorunu yok ancak PKK ile var." dedi.

Türkiye tarafının, "Biz hiçbir şekilde sınırlarımız ile Suriye arasında PKK'nın paçavralarına tahammül edemeyiz" şeklindeki tutumunun kendisine iletildiğini belirten Barzani, "Bunun Suriye'deki kardeşlerimiz için de büyük bir tehlike olduğunu söylemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

PKK'nın Suriye'deki varlığına tepki gösteren Barzani, "Tek isteğimiz, Kürtlerin PKK ile aralarına mesafe koymasıdır. PKK, Suriye Kürtleri üzerinden kendisini meşrulaştırmak istedi ve bugün maalesef bu noktaya gelindi." değerlendirmesinde bulundu.

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