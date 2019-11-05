Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu!
CHP'nin bugünkü grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, terörle bağlantısı olduğu için tutuklanan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li başkanları savundu. Kendi partisini dahi bu derece savunmamış olan Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir" ifadeleri PKK ile arasına mesafe koyamadığını ortaya çıkardı.
CHP'li İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da terörle bağlantısı olan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarını savunması gündemdeki yerini korurken bir skandal açıklama Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarının gözaltı sürecinde hücrede tutulmasını eleştirdi.
Teröre destek verdikleri için tutuklanan HDP'li Belediye Başkanlarını demokrasiyi gerekçe göstererek savunan Kılıçdaroğlu, ortağı HDP ağzıyla konuştu.
YEREL SEÇİM ORTAĞI HDP'Yİ BÖYLE SAVUNDU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız, kayyum atamalarını bu bağlamda eleştirdik. Sonuçta hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. Ankara, Balıkesir, Bursa Büyükşehir Belediye başkanları görevden alındığında da demokrasiye darbe olduğunu söyledik. Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir. Farklı düşüncelerde olsak da demokrasiyi herkes için istiyoruz" sözleri PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakanlıktan "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama
- TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığında FETÖ operasyonu
- Tel Abyad'da bombalı saldırı
- Emine Bulut davasında şoke eden detay
- Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede...
- MSB fotoğrafları paylaştı! SAS Timleri tek tek imha etti
- İnlerinde yok ettik
- Bahçeli: Yargı kararları millet vicdanı ile çelişmemelidir
- HDP bırakıp kaçtı!
- Pendik'teki skandal olayda önemli gelişme!
- Kemal Kılıçdaroğlu PKK'dan tutuklanan HDP'lileri bakın nasıl savundu!
- Suriye'nin kuzeyinde "ABD ile gizli anlaşma mı yapıldı?" Rusya'dan flaş açıklama...
- Başkan Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede hangi noktalarda?
- Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Endişeliyiz
- İran dördüncü adımı açıkladı! "Geri dönüş yok"
- Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek
- Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki: Bu ülkeyi şikâyet edenler belli, PKK’lılar eder!
- Bakan Süleyman Soylu: Yüzde 10,6 oranında azaldı!
- Bakan Fatih Dönmez: Rekor kırarak yüzde 64'ü yakaladık
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin hazırladığı terörizm raporuna tepki
- Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan böyle görüntülendi
- FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına flaş operasyon