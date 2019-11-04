04 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Van Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2019
VAN BAŞKALE'DE PKK BOMBALARI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlere ait el bombaları, antitank roketatar mühimmatı ve fişek ele geçirildi. Malzemeler uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ileçesinin Aydemir Mahallesine bağlı Kevçikan Mezrası kırsalında 'Kıran1 -Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' operasyonu düzenledi.



Operasyonda, 90 el bombası, 47 antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi. Malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN