Van Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 04.11.2019
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el bombaları, antitank roketatar mühimmatı ve fişek ele geçirildi. Malzemeler uzman ekiplerce imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ileçesinin Aydemir Mahallesine bağlı Kevçikan Mezrası kırsalında 'Kıran1 -Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' operasyonu düzenledi.
Operasyonda, 90 el bombası, 47 antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi. Malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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