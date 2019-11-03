03 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

PKK yandaşları CHP'nin Zürih'teki etkinliğini bastı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
PKK YANDAŞLARI CHP'NİN ZÜRİH'TEKİ ETKİNLİĞİNİ BASTI

Terör örgütü /YPG yandaşları ’nin Zürih'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğini bastı. Terör yandaşları Abdullah Öcalan lehine slogan attı. İstanbul İl Başkanı ’nun da katılacağı etkinliğe müdahale eden terör yandaşları CHP’nin verdiği sözü yeteri kadar tutmamasına tepki gösterdi.

İsviçre Birliği'nin Zürih'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlaması etkinliğini terör örgütü 'nın sempatizanları bastı. İçeriye giren PKK yandaşları, terörist elebaşı Öcalan'ın pankartını açtı.

CHP İsviçre Birliği'nin düzenlediği etkinliğe terör örgütü PKK'nın yandaşları baskın yaptı. Baskında sempatizanlar, terörist elebaşı Öcalan'ın posterini açıp sloganlar attılar.

Son dakika: PKK yandaşları CHP etkinliğini bastı SON DAKİKA: PKK YANDAŞLARI CHP ETKİNLİĞİNİ BASTI

PKK YANDAŞLARI ÖCALAM POSTERİ AÇTI

Bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı davetliydi. Özkoç ve Kaftancıoğlu'nun salona gelmesinin ardından konuşma yapılacak olan alanın önüne gelen terör örgütü PKK mensupları Abdullah Öcalan'ın resminin basılı olduğu bir pankart açtı.

Bunun üzerine CHP'liler ile PKK'lılar arasında tartışma çıktı. CHP yönetimi partilileri güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkardı. Salon yönetimi ise polise haber verdi. Yaklaşık 500 CHP'li salon dışında beklemeye başladı.

HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi |Video HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ'DEN SKANDAL SÖZLER: ÖCALAN'A SELAM GÖNDERDİ |VİDEO
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde skandal görüntüler

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN