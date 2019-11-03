PKK yandaşları CHP'nin Zürih'teki etkinliğini bastı
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları CHP’nin Zürih'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğini bastı. Terör yandaşları Abdullah Öcalan lehine slogan attı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katılacağı etkinliğe müdahale eden terör yandaşları CHP’nin verdiği sözü yeteri kadar tutmamasına tepki gösterdi.
CHP İsviçre Birliği'nin Zürih'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlaması etkinliğini terör örgütü PKK'nın sempatizanları bastı. İçeriye giren PKK yandaşları, terörist elebaşı Öcalan'ın pankartını açtı.
CHP İsviçre Birliği'nin düzenlediği etkinliğe terör örgütü PKK'nın yandaşları baskın yaptı. Baskında sempatizanlar, terörist elebaşı Öcalan'ın posterini açıp sloganlar attılar.
PKK YANDAŞLARI ÖCALAM POSTERİ AÇTI
Bir düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davetliydi. Özkoç ve Kaftancıoğlu'nun salona gelmesinin ardından konuşma yapılacak olan alanın önüne gelen terör örgütü PKK mensupları Abdullah Öcalan'ın resminin basılı olduğu bir pankart açtı.
Bunun üzerine CHP'liler ile PKK'lılar arasında tartışma çıktı. CHP yönetimi partilileri güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkardı. Salon yönetimi ise polise haber verdi. Yaklaşık 500 CHP'li salon dışında beklemeye başladı.
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