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Son dakika: MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 11 taciz/saldırı gerçekleştirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN TACİZLERİ SÜRÜYOR

Son dakika haberine göre; tarafından tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, /’li teröristlerin ise Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

, /'li teröristlerin, Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekat bölgesine ilişkin son gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

PKK/YPG'li teröristlerin tacizleri sürüyor PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN TACİZLERİ SÜRÜYOR

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