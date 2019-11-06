Son dakika: MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 11 taciz/saldırı gerçekleştirildi
Son dakika haberine göre; TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekat bölgesine ilişkin son gelişmelere yer verildi.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
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