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Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad'ı yakaladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
TÜRKİYE DÜNYANIN KONUŞACAĞI OLAYI DOĞRULADI!

dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyonla terör örgütü 'in lideri 'nin ablası 'ı yakaladı. Awad, harekâtı bölgesi içinde kalan Azez’de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandı.

, dün yaptığı operasyonla terör örgütü ABD tarafından öldürüldüğü aıklanan 'in lideri 'nin ablası 'ı yakaladı. İletişim Başkanı , Twitter hesabından duyurduğu gelişmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

BAĞDADİ'NİN KIZ KARDEŞİ YAKALANDI

"İdeolojisine ve kaynağına bakmaksızın Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz.

"ASLA ŞÜPHE EDİLEMEZ"

DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığımıza dair Türkiye'ye yönelik birçok kara propaganda yapılmaktadır. Türkiye terörün her türüyle mücadelede başı çekmektedir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuz ortaklarımızla kurduğumuz güçlü terörle mücadele iş birliğimizden asla şüphe edilemez."

KONTEYNER İÇİNDE YAKALANDI

Haber ajansı AP'ye bilgi veren bir Türk istihbarat yetkilisi, Bağdadi'nin 65 yaşındaki kardeşi Awad'ın, harekâtı bölgesi içinde kalan Azez'de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandığını açıklamıştı.

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