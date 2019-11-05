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PKK'nın Hristiyan ve Ermeni tezgahı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
ALÇAK OYUNLAR! ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

ve Rasulayn’da kiliselere kurduğu füze rampalarıyla Hristiyanları hedef haline getirmek isteyen /, oyunu tutmayınca yeni hamle yaptı. Terör örgütü, Haseke’nin kasabasında Süryanilerden oluşan Hristiyan taburunu Mehmetçik ve ’ya karşı ateş hattına sürdü. Nisan ayında Tel Temr'de kurulan ve "" adı verilen da oyuna dahil edildi. Başkan Erdoğan hedef gösterilirken Mehmetçik kurulan bu alçak tuzağa düşmedi ve dini yerlere zarar vermedi, PKK'nın oluşturmak istediği algılara geçit vermedi.

ve Rasulayn'da kiliselere kurduğu füze ve havan rampaları ile saldırı düzenleyerek 'deki Hristiyanları hedef haline getirmek isteyen terör örgütü /SDG, amacına ulaşamayınca planını değiştirdi. " ve Suriye Milli Ordusu () Hıristiyanları katlediyor" propagandası peşinde olan örgüt, çatışmaların yoğunlaştığı Haseke'nin kasabasında Süryanileri ateş hattına sürdü.

CEPHELERE KONUŞLANDIRILACAĞI İFADE EDİLDİ

Örgüt tarafından yayınlanan bildiride de oyun resmen ilan edildi. SDG tarafından yapılan açıklamada, Süryanilerin Tal Temr kırsalında El Halâ bölgesinde konuşlandırıldığı belirtildi. Açıklamada diğer Hıristiyan grupların da cephelere konuşlandırılacağı ifade edildi. Hakekatı'nın başladığı ilk günlerde zorla Rasulayn'a gönderilmek istenen Süryanilerin bir bölümü terör örgütü PKK/SDG'den ayrılmıştı.

ERMENİLER DE OYUNDA

Geçtiğimiz Nisan ayında Tel Temr'de kurulan ve "" adı verilen da oyuna dahil edildi. 1915 olayları sonrası Suriye ve Lübnan'a göç eden Ermenilerin torunları tarafından kurulan tabur da aynı hatta TSK ve SMO'nun karşısına konuşlandırıldı. Sözde taburun bir bölümünün Rasulayn'da konuşlandırıldığı, ancak ile varılan mutabakatın ardından Tel Temr hattına çekildiği öğrenildi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletinin en büyük destekçisi ABD'li evangelistler de PKK ile ağız birliği yaptı.

EVANGELİSTLER SAHNEDE

Evangelistlerin yayın organı CBN, "İsrail" mahreciyle verdiği haberinde ve SMO'nun Hristiyan azınlığı hedef aldığı yalanını ortaya sürdü. Haberde doğrudan Cumhurbaşkanı hedef gösterilerek "Erdoğan'ın saldırıları nedeniyle Kuzeydoğu Suriye'deki 150 bin Hristiyan sürgünle karşı karşıya" iddiasında bulunuldu. Haftada 2 kez yayın yapan ABD Savunma dergisi National Review de Türkiye'yi hedef aldı. Dergi, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile vardığı mutabakata rağmen Hıristıyan köylerini hedef aldığı iddiasında bulundu. Haberde ayrıca ABD ve Avrupa'ya çağrı yapılarak Türkiye'nin durdurulması istendi.

YALANA SARILDILAR AMA...

Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi ve dini yapılara, çevreye zarar verilmediği, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliselerin harekattan etkilenmediği belirtildi. 'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nın icrasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden asla taviz verilmediği vurgulandı. Harekat başlamadan önce PKK/ yandaşlarının, "Hıristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı" yalanına sarıldığına dikkat çekilirken, yayınlanan görüntülerle bu yalan da çöktü. Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan hiçbir şekilde zarar görmedi.

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