Rusya’dan ABD'ye Bağdadi eleştirisi!
Rusya’dan ABD’yi kızdıracak bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir el-Bağdadi ile ilgili "ABD'nin bir buluşuydu" yorumunu yaptı.
Rus 'Rossiya 24' kanalındaki 'Mejdunarodnoye obozreniye' programında konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, DAEŞ'in eski lideri Bağdadi'nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bağdadi'nin ölümü konusunda ABD'den farklı bir değerlendirme yapan Lavrov, "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Her şey tören havası ve sevinç dolu tarzda duyuruldu, ama ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor" ifadelerini kullandı.
EĞER GERÇEKTEN ÖLDÜYSE...
El-Bağdadi'nin daha önce çok kez ölü ilan edildiğini hatırlatan Lavrov, "Eğer gerçekten öldüyse, özellikle DAEŞ'in kurulmasındaki ve halifeliği oluşturma çabalarındaki zararlı rolü dikkate alınırsa bu ve genel olarak teröristlerin yok edilmesi elbette olumlu bir adım" dedi.
Rus bakan, "Ama Bağdadi, ABD'nin ürünü, eğer öldüyse ürünüydü" diye vurguladı.
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