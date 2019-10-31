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Reuters: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
REUTERS: DEAŞ, BAĞDADİ VE EL MUHACİR'İN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Başkanı , geçtiğimiz günlerde terör örgütü elebaşı Ebubekir el- ve sözcüsü 'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Reuters'a göre; DEAŞ da bugün ABD'nin açıklamalarını doğruladı. Ayrıca, DEAŞ'ın yeni liderinin ' El-Haşimi El-Kureyşi' olduğu açıklandı.

Başkanı , geçtiğimiz günlerde terör örgütü elebaşı Ebubekir el- ve sözcüsü 'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El-Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı. DEAŞ'ın yeni liderinin ' El-Haşimi El-Kureyşi' olduğu açıklandı.

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BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonunun görüntülerini yayınlanmıştı.

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BİR HELİKOPTER SALDIRISIYDI

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı 'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullanmıştı.

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EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. 'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla DEAŞ'ı kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.

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