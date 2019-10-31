Reuters: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi ve sözcüsü El Muhacir'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Reuters'a göre; DEAŞ da bugün ABD'nin açıklamalarını doğruladı. Ayrıca, DEAŞ'ın yeni liderinin 'Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi' olduğu açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi ve sözcüsü El Muhacir'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El-Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı. DEAŞ'ın yeni liderinin 'Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi' olduğu açıklandı.
BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonunun görüntülerini yayınlanmıştı.
BİR HELİKOPTER SALDIRISIYDI
CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullanmıştı.
EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?
Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla DEAŞ'ı kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan kan bağışçılarına sürpriz ziyaret
- Bakan duyurdu! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
- Eren Erdem hakkında karar verildi
- Başkan Erdoğan'dan çok net mesaj!
- Türkiye ile Katar anlaştı: Güvenlik önlemlerini Türkiye alacak
- Bakan Çavuşoğlu Al Sani ile görüştü
- Adil Rami yine sakatlandı!
- Faruk Bildirici’nin RTÜK üyeliği düşürüldü
- 307 hakim ve savcının yeri değişti!
- Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama: Bu proje ile..
- Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma: 2022 Dünya Kupası'nda...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar! Genom projesi neleri kapsıyor?
- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş açıklama: Barış Pınarı Harekatı sırasında tespit ettik
- Bakan Hulusi Akar’dan flaş açıklama! 18 rejim askeri Ruslara teslim edilecek mi?
- SON DAKİKA: Avrupa Birliği'den Türkiye'deki sığınmacılara destek! İşte gelecek para...
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik F-35 mesajı: Gelecek adımlar olumlu olursa ...
- Bakan Berat Albayrak paylaştı: "Türkiye için Değişim Başlıyor" adıyla başlattığımız...
- SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü
- Bakan Hulusi Akar: Bunu görmemek körlük ve cahilliktir!
- ABD’den S-400 itirafı! Türkiye'yi...
- Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı