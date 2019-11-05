05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İşte FETÖ gerçeği! 1965'te "sözde Ermeni soykırımını" tanımış! İşte o mektup...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
FETÖ 1965'TE SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIMIŞ!

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden birinin cep telefonunda elebaşı 'in 1965 yılında vaizken bir Ermeni papaza yazdığı mektup ortaya çıktı. Mektup içeriğinde "1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yad etmeden geçemeyeceğim" ifadelerinin bulunuyor.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 38 zanlıdan birinin cep telefonunda terörist başı 'in 1965 yılında vaizken bir Ermeni papaza yazdığı ve içeriğinde "1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yad etmeden geçemeyeceğim" ifadelerinin bulunduğu mektup ortaya çıktı.

FETÖ'YE SIKI TAKİP

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı.

FETÖ YENİDEN ÖRGÜTLENME PEŞİNDE

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte ABD'de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve yurt içinden toplanan paraları örgütün Türkiye finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K'ye aktardığını belirledi. Polis, bu şahsında gönderilen paraları darbe girişiminden sonra yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım ve yeniden örgütlenebilmek için 81 ildeki örgüt üyelerine gönderilmesini sağladığını tespit etti.



FİNANSMAN AYAĞINA KRİTİK OPERASYON

Adana polisi, yaptığı bu tespitlerin üzerine Türkiye'de ilk kez FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için kurulan finansman ayağına operasyon başlattı. Polis, 14 Ekim günü yaptığı operasyonda A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, 12 gün boyunca emniyette sorguya alındı. Zanlıların sorguları sürerken, polis 24 Ekim günü yeni bir operasyon daha yaparak 33 zanlıyı daha gözaltına aldı. 14 Ekim günü gözaltına alınan zanlılardan M.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlı ise sorgularının ardından 27 Ekim günü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.K.'nin de aralarında olduğu 4 zanlı tutuklandı.




TERÖRİST BAŞI 1965 YILINDA 'SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI' TANIMIŞ

Diğer 32 zanlıda sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Adana'da yakalanan N.G.'nin cep telefonunda yapılan incelemede ise terörist başı Fetullah Gülen'in 1965 yılında Kırıklareli'de bir camide vaiz olarak görev yaparken Ermeni asıllı Papaz Patrik Şinork Kalustyan'a yazdığı mektup ortaya çıktı. Gülen'in kaleme aldığı ve ıslak imzasının bulunduğu mektupta, "sözde Ermeni soykırımını" tanıyarak şunları yazdığı görüldü:

"Çocukluk ve meslek hayatımda tanıdığım bir çok Ermeni aile ve şahsiyet vardır. 1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yad etmeden geçemeyeceğim. Öldürülen ve katledilen insanlar içeresinde ne kadar büyük insanların olduğunu derin bir hassasiyetle okuyor, onları saygıyla anıyorum. Büyük Peygamberimiz Hz İsa'nın çocuklarının Müslüman geçinen cahil insanlar tarafından katledilmesini esefle kınıyorum."
ABD Temsilciler Meclisi de geçtiğimiz hafta "sözde Ermeni soykırımını" tanıyan tasarıyı kabul etmişti.

Adana merkezli 10 ilde 17 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu ADANA MERKEZLİ 10 İLDE 17 ŞÜPHELİYE YÖNELİK FETÖ/PDY OPERASYONU
ABD'den FETÖ elebaşı için skandal ifade ABD'DEN FETÖ ELEBAŞI İÇİN SKANDAL İFADE
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme FETÖ FİRARİSİ ADİL ÖKSÜZ'ÜN SAKLANMASINA YARDIM EDENLER HAKKINDA FLAŞ GELİŞME
FETÖ elebaşının sahte kimlikle yakalanan yeğeni tutuklandı FETÖ ELEBAŞININ SAHTE KİMLİKLE YAKALANAN YEĞENİ TUTUKLANDI
FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı FETÖ ŞÜPHELİSİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN