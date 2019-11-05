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05.11.2019
Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad'ı yakaladı
Türkiye dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladı. Awad, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi içinde kalan Azez’de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandı..
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