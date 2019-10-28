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Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
BAĞDADİ OPERASYONUNDA KULLANILDI İŞTE O TEÇHİZATLAR!

Başkanı , dün lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi’nin, ABD ordusu tarafından yapılan operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Trump, bu operasyonu canlı olarak izlediğini de aktardı. Başkan Trump'ın, bu operasyonu yüksek teknoloji ürünü kameralar ve aktarım sitstemi ile kurmayları ile birlikte canlı olarak izlerken fotoğrafı da yayınlandı.

'ın lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi, ordusunun düzenlediği operasyonla dün 'nin kentinde öldürüldü. ABD Başkanı ise düzenlediği basın toplantısında Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrularken, operasyonu anbean takip ettiğini dile getirdi.

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı ASKERİ OPERASYONLAR BU ŞEKİLDE İZLENİYOR! BAĞDADİ OPERASYONUNDA BU TEÇHİZATLAR KULLANILDI

YAYIN ARAÇLARINA AKTARILIYOR

Uzmanlardan alınan bilgilere göre, operasyonda görev alan askerlerin miğferlerinde bir kamera ve operasyon sırasında kullandıkları piyade tüfeklerinde bir adet 'kodlayıcı' bulunuyor. Askerlerin kasklarında bulunan kameraya alınan görüntüler, piyade tüfeğinde bulunan kodlayıcı vasıtasıyla askeri algoritmalar ile şifrelenerek, operasyon bölgesine yakın bir yerde kurulan yayın araçlarına aktarılıyor.

İNTERNET VASITASIYLA KOMUTA MERKEZİNE İLETİLİYOR

Ardından, bu görüntüler, uydu yada baz istasyonları üzerinden internet vasıtasıyla komuta merkezine iletiliyor. Görüntülerin askeri algoritmalarla şifrelenmesinin sebebinin, dışarıdan hiçbir kaynağın, kayda alınan görüntülere ulaşamaması ya da herhangi bir şekilde ele geçirememesi olduğu söyleniyor.


GÖRÜNTÜLER NELER VAR?

- cihazların kuruluşları ve görüntüleri
-Kullanılan özel araçların görüntüleri
-2017 yılında 'da düzenlenen bir operasyona ilişkin kask kamerası görüntüleri
-Kullanılan cihazlara ilişkin fotoğraf
-Kullanılan kask kameralarına ilişkin fotoğraf
-Trump'ın operasyonu izleme anına ilişkin fotoğraf

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