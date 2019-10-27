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Rusya'dan flaş Bağdadi açıklaması!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
RUSYA'DAN FLAŞ BAĞDADİ AÇIKLAMASI!

Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, elebaşı Ebubekir el-'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklamalara şüpheyle yaklaştıklarını belirterek, "Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip değil." dedi. Operasyonda büyük çelişkilerin olduğu da ifade edildi.

Konaşenkov, Başkanı 'ın elebaşı 'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiği yönündeki açıklamasına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"OPERASYONUN GERÇEKLİĞİ VE BAŞARISIYLA İLGİLİ ŞÜPHE UYANDIRIYOR"

Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını belirten Konaşenkov, "Bağdadi'nin öldürülmesine yönelik operasyonda yer aldıklarına dair çelişkili açıklamalar yapan ülke sayısının artması, operasyonun gerçekliği ve başarısıyla ilgili şüphe uyandırıyor." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, ABD ve operasyona katılan ülkelerin, Bağdadi'nin El Kaide kontrolündeki bölgede bulunduğuna dair kanıt göstermeleri gerektiğine vurgu yaparak, "Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip değil." diye konuştu.

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"BAĞDADİ'NİN 'BİR DEFA DAHA' ÖLMESİNİN HİÇBİR OPERASYONEL ÖNEMİ YOK"

'nın, ABD ve koalisyon güçlerinin son günlerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hava saldırısı gerçekleştirdiklerini tespit etmediğine de dikkati çeken Konaşenkov, "ABD uçaklarının İdlib üzerinden gerçekleştirdikleri uçuşlarda herhangi bir yardımın yapıldığı bilgisine sahip değiliz." dedi.

Konaşenkov, "DEAŞ'ın Suriye ordusu tarafından 2018'in başlarında Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle son yenilgisinden bu yana, Bağdadi'nin 'bir defa daha' ölmesinin, Suriye'deki durum ya da İdlib'de kalan teröristlerin eylemleri üzerinde hiçbir operasyonel önemi yoktur." yorumunu yaptı.

Bağdadi'nin yerine kim geçecek? DEAŞ'ın yeni lideri kim olacak? BAĞDADİ'NİN YERİNE KİM GEÇECEK? DEAŞ'IN YENİ LİDERİ KİM OLACAK?
Son dakika: Trump'tan flaş açıklamalar! Bağdadi öldürüldü mü? SON DAKİKA: TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR! BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

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