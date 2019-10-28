Bağdadi nasıl öldürüldü? İdlib'de operasyonun görgü tanıklarına ulaştı
İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği operasyonun tanıklarına ulaştı. Operasyonun görgü tanıklarından Halit Neccar, "Saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopterler geldi. İlk olarak yerden helikopterlere ateş açıldı. Daha sonra helikopterlerden biri olay yerini bombaladı. İki helikopterden asker indirildiğini ve birkaç helikopterin de askerlerin üzerinde uçuş yaptığını gördük" şeklinde konuştu.ABD Başkanı Donald Trump, dün DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası Bağdadi'nin ölümüne ilişkin çeşitli senaryolar yazıldı. Anadolu Ajansı, İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı.
"HELİKOPTERLERDEN BİRİ OLAY YERİNİ BOMBALADI"
Operasyonun tanıklıklarından Halit Neccar, AA'ya yaptığı açıklamada, "Saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopterler geldi. İlk olarak yerden helikopterlere ateş açıldı. Daha sonra helikopterlerden biri olay yerini bombaladı. İki helikopterden asker indirildiğini ve birkaç helikopterin de askerlerin üzerinde uçuş yaptığını gördük." dedi.
(Fotoğrafta operasyonun tanıklıklarından Halit Neccar)
Korkudan merdivenlerin altına saklandıklarını anlatan Neccar, "Helikopterden inenlerin evin yakınında bir kişi ile görüştüğünü ve ona bölgeden uzaklaşma talimatı verdiklerini duyduk. Köyü sarsan 4 patlama hissettik. Bu patlamaların ardından görüştükleri sivile 'Geri dönebilirsin.' demişler. Ölenler yanmıştı ve yüzleri belli değildi." diye konuştu.
Neccar, yerden helikopterlere karşılık ateş edildiğini belirterek, "Yarım saat sonra hareketlilik arttı. Bir yandan karadan ateş açılırken diğer yandan havadan karşılık verildi. Bu, saat 03.30'a kadar sürdü. Yoldan geçen bir dolmuş hedef alınanlar arasındaydı. (Operasyon yapılan) Evin önünde kadın ve çocuk cesetleri vardı. Bazı yaralı siviller ambulansla taşındı." ifadelerini kullandı.
İDLİB'DE BAĞDADİ'NİN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİĞİ YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ...
"BURAYI BOMBALASINLAR DİYE KARADAN HAVAYA IŞIK VERİLDİ"
Operasyonun bir diğer tanığı Ahmed Muhammed de Barişa köyü yakınlarında saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopter sesi duyduklarını söyledi.
Muhammed, "(İlk operasyon) Yaklaşık 2-2,5 saat sürdü. Ondan sonra helikopter sesi duymadık. Keşif uçağı geldi. 5 dakika sonra da şiddetli patlamalar yaşanmaya başladı. İki patlama sesi duyuldu, ardından iki patlama daha. Burayı bombalasınlar diye karadan havaya ışık verildi." şeklinde konuştu.
(Fotoğrafta operasyonun tanıklıklarından Ahmed Muhammed)
Patlamaların çok şiddetli olduğunu vurgulayan Muhammed, "Bölgeden iki kilometre uzaklıktaki evlerin pencere camları kırıldı. Kapılar koptu. Bölgeye geldik. Evler yerle bir olmuş. Yerlerde ceset ve ceset parçaları vardı." dedi.
NELER YAŞANMIŞTI?
Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.
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ŞAHSEN İNANMIYORUM BAĞDADİNİN ÖLDÜĞÜNE SADECE GÖREVDEN ALINDI YERİNE BASKASINI GTİRDİLER ÖLDÜRÜLDÜ SÜSÜ VEREREK KENDİLERİNİ KAHRAAN İLAN EDİYORLAR HER ZAMANKİ ABD İŞTE. BİZİM MEDYA İSE HALA BUNLARIN YALANLARINA İNANMAKTAcevapla 28.10.2019 16:40
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