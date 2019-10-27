Trump'ın Bağdadi operasyonunu izlediği anın fotoğrafı
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü resmen açıkladı. Trump, düzenlenen operasyonda "Bağdadi'nin öldürüldüğünü DNA testi ile de tespit ettik" dedi. Trump ve ekibinin Bağdadi’nin öldürülüşünü izlerken çekilen fotoğraf da servis edildi
ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. Sabah saatlerinde gelen bu haberi dünya konuşuyordu. Bağdadi'nin öldürülüp öldürülmediği tartışılırken Başkan Trump yaptığı açıklamada resmen duyurdu.
TRUMP VE EKİBİNİN BAĞDADİ OPERASYONUNU İZLEDİĞİ AN
Trump DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü sorusuna açıklık getirdi ve DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı. Öte yandan Trump, El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti ve "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı" değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı ayrıca, "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." dedi. Trump ve ekibinin operasyonu izlediği anların görüntüsü de paylaşıldı.
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