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Trump'ın Bağdadi operasyonunu izlediği anın fotoğrafı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
TRUMP'IN BAĞDADİ OPERASYONUNU İZLEDİĞİ ANIN FOTOĞRAFI

ABD Başkanı , terör örgütü 'ın elebaşı 'nin öldürüldüğünü resmen açıkladı. Trump, düzenlenen operasyonda "Bağdadi'nin öldürüldüğünü DNA testi ile de tespit ettik" dedi. Trump ve ekibinin Bağdadi’nin öldürülüşünü izlerken çekilen fotoğraf da servis edildi

ABD'nin, terör örgütü 'ın başı Ebubekir el-'yi İdlib'de öldürdüğü operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. Sabah saatlerinde gelen bu haberi dünya konuşuyordu. Bağdadi'nin öldürülüp öldürülmediği tartışılırken Başkan Trump yaptığı açıklamada resmen duyurdu.



TRUMP VE EKİBİNİN BAĞDADİ OPERASYONUNU İZLEDİĞİ AN

Trump DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü sorusuna açıklık getirdi ve DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı. Öte yandan Trump, El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti ve "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı" değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı ayrıca, "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." dedi. Trump ve ekibinin operasyonu izlediği anların görüntüsü de paylaşıldı.

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