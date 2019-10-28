CHP'li Maltepe Belediyesi'nde sokaklar çöp içinde Başkan Ali Kılıç, VIP araç peşinde

Yerel seçimlerden sonra CHP’li belediyelerin foyası teker teker ortaya çıkıyor. CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki haksız işçi çıkarmalar sürerken Belediye Başkanı Ali Kılıç, afet durumunda acil ihtiyaç kapsamında VIP makam aracı alımı yaptı. Aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik işçilerinin 3 ayda 2. kez greve gitmesi sonucu Maltepe sokakları çöplüğe döndü.

İstanbul'da paniğe neden olan depremle birlikte hem Megakent'in hem de Türkiye'nin gündemi değişti. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken Maltepe Belediyesi, apar topar araç kiralama yoluna gitti.

"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak yapılan araç alımı 'pazarlık usulü' gerçekleştirildi.

Yalnızca 1 'geçerli' teklifin verildiği o alımın maliyeti belediye kasasına 2.569.622 TL oldu.Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Toplam 187 aracın kiralandığı ihalede, 'acil afetlere müdahale' kapsamında Belediye Başkanı Ali Kılıç için VIP araç da alındı. Kılıç'ın VIP makam aracında talep edilen özelliklerden bir kısmı şöyle:

-Elektrikli ürünlerin kontrol edildiği dokunmatik panel

-Elektrikli-ısıtmalı-masaj özellikli koltuk

-Tüm koltuklar orijinal otomobil derisi

-Özel tasarım asansör sistemli ara bölme

-Telsiz telefon sistemi

-32 inç uydu alıcılı led TV

-Dokunmatik panelden kontrollü led aydınlatma

-Araç üstü kumandalı uydu sistemi

VIP aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik çalışanlarına maaş ödenmemesi nedeniyle Maltepe sokakları çöplüğe döndü.