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PKK'ya operasyon! Evde yapılan aramada...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
PKK'YA OPERASYON! EVDE YAPILAN ARAMADA...

'ın Saray ilçesinde, terör örgütü 'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonun yapıldığı evde yapılan aramada, piyade tüfeği, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Örenburç Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, piyade tüfeği, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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