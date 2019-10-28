PKK'ya operasyon! Evde yapılan aramada...
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
Van'ın Saray ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonun yapıldığı evde yapılan aramada, piyade tüfeği, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Örenburç Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada, piyade tüfeği, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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