Adalet Bakanlığı, terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için hazırlanan dosyayı Dışişleri'ne iletti
Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı terörist Ferhat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.
Adalet Bakanlığı, Mazlum Kobani olarak bilinen terör elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in tutuklama talepli iade dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na iletti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü komutanlarından Mazlum Kobani'nin ABD'ye gitmesi durumunda tutuklanması gerektiğini ABD'li makamlara bildirildiğini belirtmişti.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Adalet Bakanlığı, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödül ile aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.
ABD'nin 'General Mazlum' olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı teröristin, Rus yetkililerle uydu bağlantısı yaparken görüntüleri ortaya çıkmıştı.
İşte Suriye'de Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kirli sicili...
KATLİAM DOSYASI KABARIK
Ferhat Abdi Şahin, 1969 Afrin doğumlu ve terör örgütü PKK'ya 1990 yılında katıldı. Suriye'de bulunduğu 19 yıl boyunca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde idari işler yardımcısı olan Abdi, terörist başının 'manevi oğlu' olarak biliniyor.
1996'da örgütün sözde Hakkari/Şemdinli sorumlusu olan Abdi'nin sorumlu olduğu dönemde Hakkari'de 2 kanlı saldırı düzenlendi. 22 Ağustos'ta Şemdinli'de görevlerine giden köy korucularına Örencik Mezrası yakınlarında roketatarla yapılan saldırıda 3'ü korucu 5 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı. 8 Kasım 1996'da da Hakkari Çukurca'da bir minibüse roketli saldırıda 12'si köy korucusu 17 kişi şehit düştü, 8 kişi yaralandı.
İŞTE CİNAYET LİSTESİ
PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C. adlı itirafçı da 2008'de Şemdinli'deki Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında Abdi'nin de bulunduğunu söyledi.
Abdi, teröristbaşı Bahoz Erdal'dan sonra, Murat Karayılan'dan önce terör örgütünün sözde saldırı gücü HPG'nin elebaşı oldu. Abdi'nin sorumlu olduğu dönemde de çok kanlı saldırılar düzenlendi. 7 Aralık 2009'da Tokat-Reşadiye'de 7 asker, 19 Haziran 2010'da Hakkari-Şemdinli'deki Gediktepe üs bölgesinde 11 asker, 17 Ağustos 2011'de Hakkari-Çukurca'da 11 asker ve 1 köy korucusu, 14 Temmuz 2011'de Diyarbakır-Silvan'da 13 asker, 18 Ekim 2011'de Hakkari-Çukurca'da 26 asker şehit düştü.
4 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE
Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon ödül konulan terörist Abdi, ayrıca 41 kişinin şehit olduğu 406 kişinin de yaralandığı 8 ayrı saldırıdan daha sorumlu tutuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Milli Savunma Bakanlığı: Komandolar yeni bir tünel daha tespit etti
- Dalaman ve Göcek'te yanan alanlar için önemli adım!
- İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonu
- Beştepe'den flaş açıklama!
- 'Mazlum Kobani' hakkındaki iade talebinin gerekçesi
- Süre doluyor! Rus heyet Ankara'ya geliyor
- Bakan Akar'dan Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili kritik açıklamalar
- "Bağdadi gibi Ferhat Abdi Şahin de teröristtir"
- Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
- Türkiye'den ABD ve Rusya'ya net mesaj
- Terörist Ferhat Abdi Şahin "Mazlum Kobani" hakkındaki iade talebinin gerekçesi
- Bakan Hulusi Akar'dan Bağdadi’nin öldürülmesi ile ilgili A Haber'e kritik açıklamalar
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir!
- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde terör saldırıları: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
- Terör örgütü YPG Suriye'yi terk edecek mi? Örgütünün sonraki hedefi ne?
- İşte YPG/PKK'lı teröristlerin asansörlü tüneli
- MSB: Resulayn’da yaralanan askerimiz şehit oldu
- FETÖ'cü Ertürk Murat Cansaran'ın beraati sohbete takıldı! Dikkat çeken deliller
- TSK ve SMO terör örgütü YPG'yi bozguna uğrattı! Araplar örgütü ediyor
- Tel Abyad'da terör örgütü PYD'nin saldırısı önlendi
- İçişleri Başkanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- Son dakika: Türkiye'ye siber saldırı! Türk Telekom ve Garanti'den açıklama