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İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019
İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDEKİ SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

merkezli 10 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı. , aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen M.A. ile 3 kriminal polisinin de bulunduğu 17'si tutuklandı. 15 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ekim'de atölyelerde yasa dışı yollarla ürettikleri çok sayıda silahı piyasaya sürme hazırlığında olan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 32 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen M.A. ile 3 kriminal polisinin de bulunduğu 17'si tutuklandı. 15 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON
ilde gerçekleştirilen operasyonda, 54 ruhsatsız tabanca, 7 bin değişik çap ve markada fişek, 7 yivsiz av tüfeği, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiş, 83 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 51'i savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 32'si Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

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