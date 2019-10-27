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Trump, ABD basınının Mazlum Kobani oyununa gelmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
TRUMP, ABD BASINININ KOBANİ OYUNUNA GELMEDİ

Başkanı Donald , terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı 'nin öldürüldüğü basın toplantısında, ABD basınının oyununa gelmedi. Trump, ABD basını ve terör destekçilerinin teşekkür etmesi için kasıtlı olarak sorulan hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Washington'da basın karşısına çıkan Başkanı , 'nin öldüğünü açıkladı. Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin yeleğini patlatarak intihar ettiğini söyleyen Trump, ABD basınının oyununa gelmedi.

SÖZDE BASIN TERÖRİST KOBANİ İÇİN ISRAR ETTİ

Terör sempatizanı ABD basını, operasyon desteği için Türkiye'ye teşekkür eden Trump'a 'yi sordu. Trump'ın cevap vermemesi üzerine ABD basını sorularını sıklaştırdı.

Her seferinde Trump'a Mazlum Kobani'yi soran ABD basını, istediği cevabı alamadı.

Trump'ın azılı terörist Mazlum Kobani'ye teşekkür etmesi için uğraşan ABD basını sosyal medyada büyük tepki gördü.

Son dakika: Trump'tan flaş açıklamalar! Bağdadi öldürüldü mü? SON DAKİKA: TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR! BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Trump'ın Bağdadi operasyonunu izlediği anın fotoğrafı TRUMP'IN BAĞDADİ OPERASYONUNU İZLEDİĞİ ANIN FOTOĞRAFI

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