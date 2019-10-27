Trump, ABD basınının Mazlum Kobani oyununa gelmedi
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü basın toplantısında, ABD basınının oyununa gelmedi. Trump, ABD basını ve terör destekçilerinin teşekkür etmesi için kasıtlı olarak sorulan Mazlum Kobani hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.
Washington'da basın karşısına çıkan ABD Başkanı Trump, Bağdadi'nin öldüğünü açıkladı. Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin yeleğini patlatarak intihar ettiğini söyleyen Trump, ABD basınının oyununa gelmedi.
SÖZDE BASIN TERÖRİST KOBANİ İÇİN ISRAR ETTİ
Terör sempatizanı ABD basını, operasyon desteği için Türkiye'ye teşekkür eden Trump'a Mazlum Kobani'yi sordu. Trump'ın cevap vermemesi üzerine ABD basını sorularını sıklaştırdı.
Her seferinde Trump'a Mazlum Kobani'yi soran ABD basını, istediği cevabı alamadı.
Trump'ın azılı terörist Mazlum Kobani'ye teşekkür etmesi için uğraşan ABD basını sosyal medyada büyük tepki gördü.
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