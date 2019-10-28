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28.10.2019

Son dakika: Türkiye'den flaş Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) hamlesi

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı, terörist elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına gönderdi.

Terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, terör örgütünün elebaşı Şahin'in iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, terörist Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanması talebini içeren iade talepnamesini hazırladı.

Terörist elebaşı Şahin'in askerlerin şehit edilmesi, sivillerin öldürülmesi ve bazı bombalı saldırıların faili olduğu ifade edilen talepnamede teröristin işlediği suçlar tarihleriyle birlikte yer aldı. Şahin'in iade talepnamesine ait dosya Adalet Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığına iletildi.

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