Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Recep Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Ülkemize kurulan tüm tuzakları bozarak bu günlere geldik" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı mesajında, "Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkâna, kararlılığa sahiptir. Nitekim ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bu günlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de Cumhuriyetimi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güç çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşun 96. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla." ifadelerine yer verdi.
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