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Rus Askeri Polisi ilk kez Ayn El Arab'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
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Savunma Bakanlığı, polis konvoyunun Türkiye- sınırındaki Ayn el Arab’a (Kobani) girdiğini bildirdi. Rus birlikleri devriye yaparak 'lilerin çekilmesini sağlayacak.

yapılan açıklamada, Başkan ile Rusya Devlet Başkanı arasında 22 Ekim'de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.

polis konvoyunun, 'nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek 'nin geri çekilmesini sağlayacak" ifadesi kullanıldı.

Rus Askeri Polisi ilk kez Ayn El Arab'da RUS ASKERİ POLİSİ İLK KEZ AYN EL ARAB'DA

KOBANİ'YE GİRDİ

Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab'a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi.

30 KM ALTINA GİDECEKLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün basına verdiği demeçte, "Aynularab (Kobani) dahil, YPG'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahlar�� da dahil buradan temizlenecek." demişti.

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