Rus Askeri Polisi ilk kez Ayn El Arab'da

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn el Arab’a (Kobani) girdiğini bildirdi. Rus birlikleri devriye yaparak YPG'lilerin çekilmesini sağlayacak.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim'de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.

Rus askeri polis konvoyunun, Suriye'nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek YPG'nin geri çekilmesini sağlayacak" ifadesi kullanıldı.

KOBANİ'YE GİRDİ

Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab'a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi.

30 KM ALTINA GİDECEKLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün basına verdiği demeçte, "Aynularab (Kobani) dahil, YPG'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahlar�� da dahil buradan temizlenecek." demişti.