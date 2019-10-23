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ABD'den PKK'ya Rusya ve Esed rejimi uyarısı: Bunu yapmak sonunuz olur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
ABD'DEN PKK'YA GÖZDAĞI: BUNU YAPMAK SONUNUZ OLUR

Terör örgütü 'nin elebaşlarını Washington'da ağırlayarak skandala imza atan 'li yetkililer, o görüşmede örgüte uyarılarda bulundu. ve ABD'nin anlaşmasından sonra   rejimi ve ile yakınlaşmaya çalışan örgüte, "Silahınızı, cephanenizi biz verdik. Onlarla yakınlaşmak sonunuz olur" denildi.

ile arasında varılan mutabakat, terör örgütü /YPG/'de deprem etkisi yaptı. 'nin kuzeyindeki mevzilerini tek tek kaybeden terör örgütü, rejimi ve ile işbirliği arayışına girdi.

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ÇOK SERT ŞEKİLDE UYARDI

Bu durum, eli kanlı teröristlerin küresel eşkıya ABD'de ağırlandığı 22 Ekim tarihli skandal toplantıda gündeme geldi. O görüşmede ABD yetkilisi, örgütün sözde konutanı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'i çok sert bir şekilde uyardı.

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TERÖRİST ELEBAŞLARINA ÜLTİMATOM: SONUNUZ OLUR

Görüşme sırasında oldukça sinirli olduğu aktarılan o yetkili, terörist elebaşlarına ültimatom verdi. Örgütün tüm cephane ve silahlarının ABD kaynakları tarafından sağlandığını hatırlatan yetkili, terör örgütü PYD'nin Esed rejimi ve Rusya'yla yakınlaşmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Aksi halde bu durumun örgüt için 'bitiş' anlamına geleceğini vurguladı.

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T&#220;RKO TÜRKO

akıl vermeyi bırakmayın.zaten sonları geldi sıra ırakda

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cevapla 23.10.2019 11:01
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