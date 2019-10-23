ABD'den PKK'ya Rusya ve Esed rejimi uyarısı: Bunu yapmak sonunuz olur
Terör örgütü PYD'nin elebaşlarını Washington'da ağırlayarak skandala imza atan ABD'li yetkililer, o görüşmede örgüte uyarılarda bulundu. Türkiye ve ABD'nin anlaşmasından sonra Esed rejimi ve Rusya ile yakınlaşmaya çalışan örgüte, "Silahınızı, cephanenizi biz verdik. Onlarla yakınlaşmak sonunuz olur" denildi.
Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat, terör örgütü PKK/YPG/PYD'de deprem etkisi yaptı. Suriye'nin kuzeyindeki mevzilerini tek tek kaybeden terör örgütü, Esed rejimi ve Rusya ile işbirliği arayışına girdi.
ÇOK SERT ŞEKİLDE UYARDI
Bu durum, eli kanlı teröristlerin küresel eşkıya ABD'de ağırlandığı 22 Ekim tarihli skandal toplantıda gündeme geldi. O görüşmede ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, örgütün sözde konutanı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'i çok sert bir şekilde uyardı.
TERÖRİST ELEBAŞLARINA ÜLTİMATOM: SONUNUZ OLUR
Görüşme sırasında oldukça sinirli olduğu aktarılan o yetkili, terörist elebaşlarına ültimatom verdi. Örgütün tüm cephane ve silahlarının ABD kaynakları tarafından sağlandığını hatırlatan yetkili, terör örgütü PYD'nin Esed rejimi ve Rusya'yla yakınlaşmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Aksi halde bu durumun örgüt için 'bitiş' anlamına geleceğini vurguladı.
kalan karakter 1000
akıl vermeyi bırakmayın.zaten sonları geldi sıra ırakdacevapla 23.10.2019 11:01
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Tüm dünyanın Türkiye'nin zaferi dediği ABD ve Rusya anlaşmaları CHP beğenmedi
- 150 saatin sonunda ne olacak?
- Çalışmalar başladı! Öğrenci karneleri değişiyor
- Almanların uyanıklığı! Hazıra konma peşindeler
- Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
- Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik açıklamalar
- Milli ekonomi için kritik adımlar! Bakan Albayrak ayaklarına gidiyor
- Mavi vatanın bekçileri hayat kurtarıyor
- Tarihi mutabakat sonrası ABD'den hamle!
- Denizli'de uyuşturucu operasyonu
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Soçi mutabakatına ilişkin flaş açıklamalar
- Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı
- Erdoğan ile Putin anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak?
- ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Irak'a sürpriz ziyaret
- İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
- NBA maçları hangi kanalda? NBA’de yeni sezon heyecanı başlıyor!
- Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlar!
- 23 Ekim İstanbul su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
- Canlı yayında Rusya ile anlaşılan mutabakatta ilgili flaş sözler: Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür |Video
- Galatasaray Real Madrid maçı canlı izle! 22 Ekim GS Real Madrid maçı!
- EDHO 144. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölüm izle!
- Görevden uzaklaştırılan Erciş Belediye Başkanı Çetin tutuklandı