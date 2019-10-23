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Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019
TEL ABYAD'DA YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR

kapsamında terörden arındırılan ilçe merkezinde günlük yaşam normale dönüyor. İlçedeki caddelerde araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekti.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli (SMO) askerlerince desteklenen kapsamında bir süre önce teröristlerden temizlendi.

Güvenliğin tamamen sağlanması için arama tarama çalışmalarının sürdüğü kentte günlük yaşamda da hareketlilik yaşanıyor.

Tel Abyad sokaklarındaki esnafın iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladığı ve vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi.

İlçedeki caddelerde araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekti.

Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor TEL ABYAD'DA YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR

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