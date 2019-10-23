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Bakam Kurum açıkladı: İmar denetçi sayısı 2100'e çıkıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
BAKAN AÇIKLADI! SAYILARI 2100'E ÇIKIYOR

Çevre ve , "Kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız mücadelemiz devam ediyor. Şu an 1100 imar denetçimiz var. Bu sayıyı 2100’e çıkarıyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Çevre ve , Bingöl Valiliğini ziyaret etti. , beraberinde Genel Başkan Yardımcısı ile Valiliğe geçti. Burada Vali Kadir Ekinci ile görüşen Kurum, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Kültür Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Kurum, Valilikte düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

BU SAYI 2100'E ÇIKIYOR

Toplantı sonrası konuşan Bakan Kurum, "Kıyılarımızda göllerimizde doğal sit alanlarımızda öçk sınırlarımız içerisinde şehirlerimizde kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız mücadelemiz devam ediyor. Şu an 1100 imar denetçimiz var. Bu sayıyı 2100'e çıkarıyoruz. Hafta sonu 'da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz ve önümüzdeki hafta itibariyle 100'ü 'da olmak üzere tüm 'de denetçilerimiz hizmet verecekler. Şehirlerimizde, doğal sit alanlarımızda nerede kaçak yapı varsa imar denetçilerimiz görev yapacaklar. Mevzuata, kanuna, imara aykırı yapıların tespitlerini yapacaklar. Biz de kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Kurum, "Meclisimizde imarla alakalı hem kaçak yapı ile mücadele ve bu yapıların yıkılması noktasında düzenlemeler haz��rlandı. Ülkemizin neresinde olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz, buna müsaade eden belediye başkanımız dâhil kim varsa cezai işlem uygulayacağımızı belirtmek isterim. Bu şehirleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Buna ilişkin birçok kanun düzenlemesini mecliste yapıyor olacağız" dedi.

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