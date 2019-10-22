Erciş, Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediyelerine kayyum atandı
Son dakika haberine göre; Haklarındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Erciş, Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.
Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Erciş Belediye Başkanı Çetin'in, Van 4 ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı anımsatıldı.
Çetin hakkında ayrıca Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Çetin'in ilçedeki soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/1319 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."
KAYAPINAR, BİSMİL VE KOCAKÖY BELEDİYELERİNE DE KAYYUM ATANDI
Terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.
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