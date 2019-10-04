CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk 100 gününde sadece yalan var

23 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından İBB Başkanı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesinden bu yana 100 gün geçti. "İstanbul'un kaybedecek zamanı yok" diyerek koltuğa oturan İmamoğlu, geçen sürede zamlar, işçi kıyımı ve 28 Şubat’ı hatırlatan ideolojik adımların ötesinde bir icraata imza atmadı ve bu süreçte söylediği yalanlar ile adından söz ettirdi.

23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 100 günlük karnesi yalan ve sıfırlarla dolu. "İstanbul'un kaybedecek zamanı yok" sloganıyla gelen İmamoğlu, geçen sürede zamlar, işçi kıyımı ve 28 Şubat'ı hatırlatan ideolojik adımların ötesinde bir icraata imza atmadı.

İLK İŞİ İŞÇİ KIYIMI

İmamoğlu'nun Türkiye gündemine mâl olan ilk icraatı işçi kıyımı ve kadrolaşma oldu. Seçim öncesi "Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız" diyen İmamoğlu, İBB ve bağlı şirketlerden binlerce personeli işten attı. İSMEK'lerde görev yapan ve sözleşmesi yenilenmediği için işsiz kalan 2 bin 500'ü aşkın eğitmenle birlikte ekmeğiyle oynananların sayısı 5 binin üzerine çıktı. Kıyım halen sürüyor. CHP 'israf' gerekçesiyle işten çıkardığı kişilerin yerine 'seçme personel' alımı için CV toplamaya devam ediyor.

ZAM YAĞMURU

İmamoğlu'nun ikinci büyük icraatı zamlar oldu. Okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine yüzde 13 ile yüzde 25 arasında zam yapan CHP'li başkan, İSPARK ve İSBİKE'yi de boş geçmedi. İstanbul'da her hanenin gider hanesinde önemli bir kalem olan su da İmamoğlu'nun furyasından nasibini aldı. Belediye iştiraki olan Hamidiye Su ürünlerine yüzde 20 ile yüzde 40 arasında zam yapıldı. Bunu Halk Ekmek takip etti. Seçim öncesi 'Ekmek, su ve süt ücretsiz olacak' diye vâdeden İmamoğlu, belediyeye bağlı Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40 zam yaptı. Kulislerde şimdi de ulaşıma zam yapılacağı konuşuluyor.

HDP'Yİ DESTEĞE GİTTİ

İşten çıkarılanların Saraçhane'de eylemi sürerken İmamoğlu, İstanbul'la ilgilenmek yerine soluğu Diyarbakır'da aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından PKK bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile buluşan İmamoğlu, "Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak" dedi.

YENİKAPI'DA ARAÇ ŞOV

İmamoğlu Diyarbakır dönüşü boş durmadı. Belediyenin hizmet araçlarını Yenikapı Meydanı'na dizerek 'israf' masalına sarıldı. Meydana 'lüks araç' diye sıralananlar içinde köpek toplama aracı da vardı, evde bakım hizmeti veren araçlar da. İmamoğlu'nun sahadaki araçları toplaması hizmetlerde aksamalara neden oldu. Hizmetlerin aksaması vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

TOPLANTILARDA YOK

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğünde depremin ardından Ekrem İmamoğlu kayıplara karıştı. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı. İstanbul Valiliği, acil durum toplantısına İmamoğlu'nu bizzat arayarak davet etti ancak İmamoğlu, 'yoğun programını' gerekçe göstererek toplantıya katılmayacağını bildirdi ve yerine genel sekreter yardımcısını gönderdi. Sonraki iki gün boyunca İmamoğlu, toplantıya davet edilmediğini ve bu yüzden orada bulunmadığını iddia etti.

FIRAT'A DİRENİYOR

Deprem toplantısından kaçan İBB Başkanı, CHP'nin İstanbul'daki 'Suriye' konulu konferansına koştu. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'ye yönelik operasyon yapmaması gerektiği ifade edilen toplantıda İmamoğlu da açılış konuşması yaptı. PKK/YPG'lilerle samimi görüntüler veren ABD'li akademisyen Amy Austin Holmes'in de yer aldığı skandal toplantı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katkılarıyla "Suriye'den uzak durun" çığlıklarına sahne oldu.

HANİ SÜT HANİ BURS?

İmamoğlu'nun öncelikli adım atılacaklar listesinde bulunan "bedava süt" ve "75 bin öğrenciye aylık 400 TL burs" vaadi de balon çıktı. Üniversite öğrencileri, İmamoğlu'nun vâdettiği burs için yeni eğitim öğretim dönemi öncesi İBB'ye başvurdu. İBB, başvurulara şu cevabı verdi: "Anayasa Mahkemesi'nin 20 Kasım 2008 tarihinde aldığı karar doğrultusunda belediyeler mevcut durumda üniversite öğrencilerine eğitim (burs) yardımı yapamamaktadır." AYM, belediyelerin öğrencilere burs vermesini CHP'nin başvurusuyla yasaklamıştı. "İlkokul zamanındaki temel besin olarak süt dağıtacağız" diyen İmamoğlu bu sözünü de yerine getirmedi. Sadece bazı mahallelerde sadece 1 kez süt dağıtımı yapıldı ancak arkası gelmedi.

METROBÜS MAHŞERİ

İstanbul'da metrobüs duraklarındaki izdiham dinmek bilmiyor. Altunizade durağında son günlerde artan yoğunluğun ardından dün de Zincirlikuyu metrobüs durağında insan trafiği "kilit" oldu.



*Zincirlikuyu metrobüs durağı

Sabah saatlerindeki yoğunluk nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbullular aktarma noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, metro çıkışlarına da ulaşmakta güçlük çekti.

TİYATROYA SANSÜR

28 Şubat zihniyeti sanat etkinliklerine de yansıdı. İmamoğlu yönetimi altında 28 Şubat'ı hatırlatan bir uygulama Şehir Tiyatroları'ndan geldi. Tiyatronun yeni yönetimi, 2019-2020 sezonunda 3 oyunu repertuvardan çıkardı. Muhafazakâr isimlerin kaleme aldığı ve bir önceki sezon sahne alan İskender Pala'nın "Aşk Bir Zamanlar", Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" ve Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" oyunlarına yeni sezonda yer verilmedi. Oyunların iptaline gerekçe olarak ise 'tasarruf' açıklaması yapıldı. Bunu kamuoyuna duyuran gazetemiz Yeni Şafak ise bizzat İmamoğlu tarafından tehdit edildi. İmamoğlu, "Hem sahibi hem genel yayın yönetmeni hem oradaki gazeteciler kendilerine çekidüzen versin" dedi.

MESCİDE KİLİT SAKALA YASAK!

İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Şubat sürecini andıran adımları sadece tiyatro sansürüyle sınırlı kalmadı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yaptığı başvuruyla önce İETT çatısı altında çalışan özel halk otobüsü şoförlerine, ardından da tüm personale sakal yasağı getirildi.



*Kapısı kapatılan mescid

İETT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cilt hastalığı raporu olan personel dışında sakal tıraşı zorunludur" denildi. Ayrıca cami figürlü İBB TV logosunu değiştiren İmamoğlu, Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağındaki mescidi de kapattı.

TATİL ONA YAKIŞIYOR

İstanbullular hizmet beklerken, İmamoğlu tatil sevdasından vazgeçemedi. 20-27 Temmuz tarihleri arasında 8 günlüğüne, 16-21 Ağustos tarihleri arasında 6 günlüğüne ve 6 Eylül tarihinde bir günlüğüne olmak üzere toplamda 100 günlük süre içerisinde 15 gün izin kullandı. Tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatlarda geçiren İmamoğlu'na vatandaş büyük tepki gösterdi. İmamoğlu tatildeyken İstanbul'da sel felaketi yaşandı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Alt Geçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 114 kilogram yağış düştü, bir kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce esnafın mağdur olduğu sel baskını sonrası yaşanılan felaketi umursamayan İmamoğlu, tatiline devam etti. İmamoğlu, çok tatil yaptığı yönünde vatandaşların eleştirisine de şöyle cevap verdi: "Tatil bana yakışıyor."