Son dakika: Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
Son dakika haberine göre; Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, sabah saatlerinde bu kişilerin evlerine operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısının 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, bu kişilerin Adana ve Antalya'daki adreslerine operasyon düzenledi.
Baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Avrupa'nın reddettiği 'YPG/PKK bağlantısı' kendi sokaklarında
- Bölgeden çıkmayan teröristler etkisiz hale getirilecek
- Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
- Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü eski savcı yakalandı
- Silah kazası sonucu yaralanan asker şehit oldu
- Van Erciş Belediyesi'ne kayyum atandı
- SMO ile Mehmetçik dinlenme sırasında Kur'an-ı Kerim okudu
- CNBC'nin çarpıttığı skandal habere ortak oldular!
- ‘Tasarruf’ diyen Ekrem İmamoğlu satışa başladı
- Stratfor'dan çirkin ima! Makam aracı üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdiler
Daha Fazla Gör
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu nasıl? Galatasaray kaçıncı sırada?
- Serkan Kırıntılı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Kırıntılı kırmızı kart pozisyonu olay oldu!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı ne zaman? 2019 Jandarma personel alımında son durum!
- Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…
- Müge Anlı 21 Ekim Nilgün Kırlı cinayetinde “seri katil” detayı! Yunus Kahraman kimdir?
- Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kaç yaşında, nereli?
- Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?
- İşte terör örgütü YPG’nin Suriye’deki petrol kuyuları
- BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!
- Başkan Erdoğan böyle haykırdı: Zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz!
- Barış Pınarı Harekatı sürecinde neler yaşandı? Türkiye masaya yumruğunu vurdu! Operasyon böyle başladı
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2019 Ekim ayı faiz kararı ne olacak?