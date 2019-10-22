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Son dakika: Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
ADANA MERKEZLİ 2 İLDE SAHTE PARA OPERASYONU

Son dakika haberine göre; ve 'da piyasaya sürdüğü ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, sabah saatlerinde bu kişilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısının 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, bu kişilerin ve 'daki adreslerine operasyon düzenledi.

Baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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