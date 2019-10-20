Ekrem İmamoğlu'ndan yakın arkadaşına torpil! O ismi Kültür A.Ş.'ye atadı...
CHP’li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde hep adını geçirdiği "liyakat" kelimesini rafa kaldırdı. İmamoğlu'nun yakın arkadaşına torpil geçerek atama yaptığı orta çıktı. Beylikdüzü Belediyesi’ni yönetirken yakın arkadaşının 50 milyon TL sermayeli şirketine 50 milyon TL’lik ihale verdiği ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu İBB’de göreve geldikten hemen sonra yine aynı arkadaşını Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atadı.
TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın depolarını 15 yıllığına kiralamak için açtığı ihaleyi kazanan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nin 1 milyon liralık sermayesini tartışmaya açan Ekrem İmamoğlu yine söylemlerinin tam tersi attığı adımla yakalandı.
İhaleye İBB iştiraklerinin çağrılmadığı iddiası ile ortalığı ayağa kaldıran İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'ni yönetirken yakın arkadaşı Serdal Taşkın'ın 50 bin lira sermayeli şirketine 50 milyon liralık ihale verdi.
4 YILDA 50 MİLYON LİRA
Firması Kamu İhale Kurumu üzerinden sadece Beylikdüzü Belediyesi'nden ihale alan Taşkın, 2015 yılından 2019 yılına kadar belediyeden tam 12 ihale aldı. Şirket, 'Organizasyon hizmet işi', 'Belediye online TV hizmet işi' ve 'Haber ve duyuru hizmet işi' adı altında yüksek meblağlı ihaleleri kazandı. Bugüne kadar resmi olarak 50 milyonluk ihale kazanan şirketin başka hiçbir kamu kurumundan ihale almadığı tespit edildi. Beylikdüzü ihaleleriyle yükselen firma bir anda 4 milyon, 7 milyon, 14 milyon lira gibi yüksek bütçeli ihaleleri kazanmaya başladı.
GENEL MÜDÜR OLARAK ATADI
İmamoğlu'nun adaylık süreci ve seçim çalışmalarında da görev alan Taşkın'ın kazandığı son ihalede boğazda tekne turu, sucuk-ekmek dağıtımı etkinliklerinin hiç yapılmadığı ama parasını aldığı iddia edilmişti.
İmamoğlu'nun yakın arkadaşına son kıyağı ise Kültür A.Ş.'nin başına da genel müdür olarak atamak oldu.
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