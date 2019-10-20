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Ekrem İmamoğlu'ndan yakın arkadaşına torpil! O ismi Kültür A.Ş.'ye atadı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
EKREM İMAMOĞLU'NDAN YAKIN ARKADAŞINA TORPİL

’li yerel seçimlerde hep adını geçirdiği "liyakat" kelimesini rafa kaldırdı. İmamoğlu'nun yakın arkadaşına torpil geçerek atama yaptığı orta çıktı. ’ni yönetirken yakın arkadaşının 50 milyon TL sermayeli şirketine 50 milyon TL’lik ihale verdiği ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ’de göreve geldikten hemen sonra yine aynı arkadaşını Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atadı.

TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın depolarını 15 yıllığına kiralamak için açtığı ihaleyi kazanan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nin 1 milyon liralık sermayesini tartışmaya açan yine söylemlerinin tam tersi attığı adımla yakalandı.

İhaleye iştiraklerinin çağrılmadığı iddiası ile ortalığı ayağa kaldıran İmamoğlu, 'ni yönetirken yakın arkadaşı 'ın 50 bin lira sermayeli şirketine 50 milyon liralık ihale verdi.

4 YILDA 50 MİLYON LİRA

Firması Kamu İhale Kurumu üzerinden sadece Beylikdüzü Belediyesi'nden ihale alan Taşkın, 2015 yılından 2019 yılına kadar belediyeden tam 12 ihale aldı. Şirket, 'Organizasyon hizmet işi', 'Belediye online TV hizmet işi' ve 'Haber ve duyuru hizmet işi' adı altında yüksek meblağlı ihaleleri kazandı. Bugüne kadar resmi olarak 50 milyonluk ihale kazanan şirketin başka hiçbir kamu kurumundan ihale almadığı tespit edildi. Beylikdüzü ihaleleriyle yükselen firma bir anda 4 milyon, 7 milyon, 14 milyon lira gibi yüksek bütçeli ihaleleri kazanmaya başladı.

GENEL MÜDÜR OLARAK ATADI

İmamoğlu'nun adaylık süreci ve çalışmalarında da görev alan Taşkın'ın kazandığı son ihalede boğazda tekne turu, sucuk-ekmek dağıtımı etkinliklerinin hiç yapılmadığı ama parasını aldığı iddia edilmişti.

İmamoğlu'nun yakın arkadaşına son kıyağı ise Kültür A.Ş.'nin başına da genel müdür olarak atamak oldu.

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cevapla 20.10.2019 12:41
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