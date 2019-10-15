Son dakika: PKK ve DEAŞ'a büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde 25 ilde yapılan operasyonlarda ise 146 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Son 3 günde PKK /KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor. " denildi.
Ayrıntılar geliyor...
SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ABD BASININA FLAŞ AÇIKLAMALAR: GÖREVİMİZ PKK VE DEAŞ BAĞLANTILI GRUPLARLA...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kızını öldüresiye dövmüştü! Harekete geçildi...
- Ayn El Arab'daki PYD’li teröristlerin inleri görüntülendi
- Feyzioğlu’ndan ABD açıklaması: Böyle bir lüksleri yok
- HDP’li vekilden polise tehdit!
- Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme
- "Whatsapp grubunda kelle kesen görüntüler vardı"
- İşte teslim olan teröristin ibretlik görüntüsü
- Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı için tepki çeken sözler
- Akşener'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Türk topçusu...
- Terörden temizlenmişti! Dikkat çeken işaretler
Daha Fazla Gör
- Bir marka daha katıldı! 0,49 – 0,69 faiz oranlarıyla taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisi araç fiyat listesi...
- Meral Akşener'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Türk topçusu... |Video
- Ayn El Arab'daki PYD’li teröristlerin inlerini A Haber görüntülendi
- Sildenafil nedir? Sildenafil Sitrat zararları nelerdir?
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: ABD'nin Türkiye'yi gözden çıkarma lüksü yoktur
- Son dakika... ABD'nin Münbiç kararı ne anlama geliyor? Murat Akgün canlı yayında anlattı |Video
- İYİ Parti'den büyük tepki çeken skandal Devlet Bahçeli paylaşımı
- Volkswagen için karar
- Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Resulayn'da terör örgütü PYD mevzileri böyle vuruldu
- İşte terör örgütü YPG/PKK'lıların kaçma ve TSK'yı karalama planı
- THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak