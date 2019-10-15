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Son dakika: PKK ve DEAŞ'a büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
PKK VE DEAŞ'A BÜYÜK OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada /'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde 25 ilde yapılan operasyonlarda ise 146 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Son 3 günde / terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor. " denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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