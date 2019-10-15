Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan YPG'li teröristin konuşmalarını yayınladı

Barış Pınarı Harekatı 7. gününde başarıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG’li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı. Terörist, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlattı.

Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör koridorun yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 7. gününde başarılı şekilde devam ediyor. 595 terörist etkisiz hale getirilirken Tel Abyad ve Resulayn'da kontrol sağlandı. Bu süreçte oldukça sayıda terörist de teslim oldu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG'li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı. Teröristler örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda teröristin pişman olduğu dakikaları kaydetti. Terörist yaptığı pişmanlık konuşmasında şöyle konuştu:

"KENDİMİ TESLİM ETTİM"

"Köyde oturuyordum. PKK terör örgütü geldi. Beni zorla götürdü. Türkiye Devletine karşı savaşmaya zorladılar beni. Türkiye Devleti sınırdan girdiği vakit kendimi teslim ettim.

"GELSİNLER TESLİM OLSUNLAR"

Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelsinler Türk askerine teslim olsunlar. Türk Devleti bize kötü davranmadı. Ben Türkiye Devletinden özür dilerim. Ben Türkiye Devletine karşı pişmanım. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelip teslim olsunlar."