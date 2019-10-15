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19 yaşındaki kızına işkence yapan baba hakkında iddianame

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
KIZINI ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞTÜ! HAREKETE GEÇİLDİ...

19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan baba hakkında iddianame düzenlendi. A. hakkında "alt soya karşı kasten yaralama" suçundan ceza istenirken, A. hakkında ise "üst soya karşı kasten yaralama suçu"ndan iddianame düzenlendi.

Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntüleri paylaşılan Muzaffer A. ve kızı A. hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede baba-kız müşteki şüpheli olarak yer aldı. İddianamede A.'nın "alt soya karşı kasten yaralama" suçundan, kızı Tuğba A. için ise "üst soya karşı kasten yaralama" suçundan cezalandırılması istendi.

İstanbul Taksim'de öz babasının öldüresiye dövdüğü işkence yaptığı kızın yürekleri dağlayan görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. Paylaşılan görüntülerin ardından 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Taksim'de öz babasının öldüresiye dövdüğü genç kız A Haber'e konuştu! |Video İSTANBUL TAKSİM'DE ÖZ BABASININ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜĞÜ GENÇ KIZ A HABER'E KONUŞTU! |VİDEO

Taksim'de öz kızını öldüresiye döven baba gözaltına alındı TAKSİM'DE ÖZ KIZINI ÖLDÜRESİYE DÖVEN BABA GÖZALTINA ALINDI

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