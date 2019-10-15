19 yaşındaki kızına işkence yapan baba hakkında iddianame

19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan baba hakkında iddianame düzenlendi. Baba Muzaffer A. hakkında "alt soya karşı kasten yaralama" suçundan ceza istenirken, Tuğba A. hakkında ise "üst soya karşı kasten yaralama suçu"ndan iddianame düzenlendi.

Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntüleri paylaşılan Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede baba-kız müşteki şüpheli olarak yer aldı. İddianamede baba Muzaffer A.'nın "alt soya karşı kasten yaralama" suçundan, kızı Tuğba A. için ise "üst soya karşı kasten yaralama" suçundan cezalandırılması istendi.



İstanbul Taksim'de öz babasının öldüresiye dövdüğü işkence yaptığı kızın yürekleri dağlayan görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. Paylaşılan görüntülerin ardından 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.