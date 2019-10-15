PKK ve DEAŞ'a büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde 25 ilde yapılan operasyonlarda ise 146 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.