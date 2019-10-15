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YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
YPG/PKK, HAVANLARLA CERABLUS'TAKİ ÇOCUKLARI VURDU: 3 YARALI

Terör örgütü /, bölgesindeki ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuğu yaraladı.Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Terör örgütü /, bölgesindeki ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuğu yaraladı.

YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinden düzenlediği havanlı saldırıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'taki sivilleri vurdu.

Teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti.

Saldırıda, 3 çocuk yaralandı.

Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillerin yaşam alanlarına daha önce de saldırılar düzenleyerek ölüm ve yaralanmalara neden olmuştu.

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