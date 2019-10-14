Başkan Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonla görüştü
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Cumhurbaşkanı Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.
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