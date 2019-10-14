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Başkan Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, TUNUS CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye , Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

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