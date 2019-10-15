M-4 karayolu, Tel Abyad ve Resülayn kontrol altında yeni hedef Münbiç
Türkiye'nin terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 7. gününde başarıyla devam ederken terör örgütü PKK/YPG’ye peş peşe darbe indirilmeye devam ediliyor. Operasyonda ikinci aşama başladı; yeni hedef; Münbiç...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda Mehmetçik destan yazıyor. İlk on gün içinde Suriye'de 32 kilometre inen ve teröristlerin ikmal yolu olarak kullandığı M-4 karayolunu kontrol altına alan Mehmetçik, Tel Abyad ve Resülayn'ı YPG'den temizlemesinin ardından kritik Münbiç operasyonuna başladı.
ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ
Başkan Tayyip Erdoğan da Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" demişti. Bunun ardından Fırat Nehri'nin batısına çok sayıda tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Münbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve Suriye Millî Ordusu (SMO) askerleri, operasyon emrinin verilmesinin ardından Münbiç'e doğru ilerlemeye başladı. Ardından bölgede yoğun çatışma yaşandı.
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Operasyona destek için SMO askerlerinin Münbiç'in kuzeyindeki cephelere sevkiyatı sürüyor. Halep'in el-Bab şehrinden yola çıkan SMO askerleri Münbiç'e ilerlememeye devam ediyor. Operasyona destek için yurdun çeşitli şehirlerinden tank yüklü askeri araçlar Suriye sınırındaki birliklerimize sevk ediliyor. Konvoylar, geniş güvenlik tedbirleri altında Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gönderiliyor.
595 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Harekatın ilk altı gününde 595 teröristi etkisiz hâle getiren bordo bereliler ile komandolar, Suluk beldesini ve 62 köyü örgütün işgalinden kurtardı. Öte yandan dün ağır silahlı bir grup SMO askeri de Türkiye sınırından geçerek, Tel Abyad yönünde ilerledi. Takviye amacıyla bölgeye gönderilen SMO askerleri kent merkezinde ve kırsalda gizlenen terör örgütü üyelerinin tespiti ve etkisiz hâle getirilmesinde görev alacak.
KÖPRÜ TAMAM
Zırhlı ve ağır silahlı araçların geçmesi için Fırat Nehri üzerine yapay köprü kuruldu.
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