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Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Macron’a, Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlattı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti.

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