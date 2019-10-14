Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Macron’a, Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlattı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi
- FETÖ ve PKK'nın sosyal medya trolleri A Haber'i hedef aldı!
- Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü
- Orhan Baba'dan Mehmetçiğe destek!
- Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü
- SMO Sözcüsü Hamoud, merak edilenleri yanıtladı
- Barış Pınarı Harekatı gazisi: "Teröristler çok korktular"
- Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkiye'den AB'ye sert tepki!
- Başkan Erdoğan Twitter hesabından paylaştı! ''Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez''
Daha Fazla Gör
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Fransa Türkiye maçı canlı anlatım | Video
- Zalim İstanbul neden yok, bitti mi? 14 Ekim Kanal D yayın akışı!
- 2019 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Magnum Maserati kazanan kişiler tam liste!
- Ekonomik yaptırım nedir? Trump yaptırım açıklaması Türkiye’ye yaptırım olacak mı?
- Fransa Türkiye hangi kanalda? Milli maç Fransa Türkiye şifreli mi?
- ABD'li ABC televizyonundan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu! Silah tanıtımını "harekatta bombalama" diye çarpıttı
- Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz
- Suriye Münbiç haritadaki yeri nedir? Münbiç nerede?
- DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 DGS ek tercih kayıt tarihleri!
- Bülent Turan duyurdu: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan TBMM'de Barış Pınarı Harekatı brifingi
- Terör örgütü PYD, Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmiş! İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan kritik fotoğraflar...