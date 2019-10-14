Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü! İşte ilk kareler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’nın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
İŞTE ERDOĞAN, ALİYEV GÖRÜŞMESİNDEN İLK KARELER...
ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA BÖYLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 13.50'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.
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