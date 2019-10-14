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Son dakika: Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
BAKAN AKAR'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı , ile ilgili açıklama yaptı. Akar, " ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kardeşlerimizin huzuru için gayret gösteriyoruz." dedi. Tutuklu DEAŞ'lıların durumuyla ilgili konuşan Akar, "DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var bu hapishane ile ilgili de biz elimizden geleni yapmakta gayretliyiz. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesi onu da gittiğimiz zaman PYD tarafından boşaltıldığını gördük. Bunu da fotoğrafladık." dedi.

Milli Savunma Bakanı , İyi Parti'yi ziyareti sonrası ile ilgili yaşanan son gelişmeleri açıkladı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

RESULAYN VE TEL ABYAD KONTROL ALTINDA
Devam etmekte olan Barış Pınarı harekatı ile ilgili öncesi ve sonrası ile ilgili bilgileri kendisiyle paylaştık. Sayın genel başkanın görüşlerini dinledik sorularını cevaplandırmaya çalıştık. Masa üstündeki ittifaka uygun bir şekilde bir çözüm için uzun süre çalıştık ama bu ABD'yle çözüm olmayınca harekete geçtik. Resulayn ve kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor Tel Abyad'da Resulayn'da ülkemiz lehinde oradaki vatandaşların yaptıkları gösteriler verdikleri destekler bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

FOTOĞRAFLA TESPİT ETTİK
DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var bu hapishane ile ilgili de biz elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı DEAŞ hapishanesi onu da gittiğimiz zaman YPG'liler tarafından boşaltıldığını oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğrafla filmle tespit ettik ve ordaki ilgili muhattaplarla bunları görüştük, görüşmeye de devam edeceğiz. Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler.

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