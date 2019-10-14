PKK/YPG'liler Münbiç sınıra rejim bayrağı astı
Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Rasulayn’ın terörden temizlenmesiyle paniğe kapılan terör örgütü PKK/YPG’li teröristler, Münbiç sınırında rejim bayrağını astı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat Nehri'nin doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'ye büyük darbe vuruldu. Başarılı bir şekilde süren Barış Pınarı Harekatı'yla paniğe kapılan teröristler, sınırda bayrak oyununa girdi.
AĞIR SİLAHLARLA BEKLİYORLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Menbiç'e de operasyon sinyali vermesi üzerine panikleyen teröristler, Suriye'nin Detath Bölgesi'ndeki Münbiç sınırındaki mevzilere rejime ait bayrak astı. Teröristlerin rejime ait bayrağını astıkları mevzide ağır silahlarla bekledikleri görüldü.
İşte bayrak asılan noktadan kareler:
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