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PKK/YPG'liler Münbiç sınıra rejim bayrağı astı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
TERÖRİSTLERİN SON OYUNU! BAKIN NE YAPTILAR

’nin ile ve Rasulayn’ın terörden temizlenmesiyle paniğe kapılan terör örgütü /’li teröristler, sınırında rejim bayrağını astı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli tarafından Fırat Nehri'nin doğusunda gerçekleştirilen 'yla terör örgütü /'ye büyük darbe vuruldu. Başarılı bir şekilde süren Barış Pınarı Harekatı'yla paniğe kapılan teröristler, sınırda bayrak oyununa girdi.

PKK/YPG'liler Münbiç sınıra rejim bayrağı astı PKK/YPG'LİLER MÜNBİÇ SINIRA REJİM BAYRAĞI ASTI

AĞIR SİLAHLARLA BEKLİYORLAR

Başkan 'ın Menbiç'e de operasyon sinyali vermesi üzerine panikleyen teröristler, Suriye'nin Detath Bölgesi'ndeki sınırındaki mevzilere rejime ait bayrak astı. Teröristlerin rejime ait bayrağını astıkları mevzide ağır silahlarla bekledikleri görüldü.

İşte bayrak asılan noktadan kareler:

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