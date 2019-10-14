Tel Abyad'dan yansıyan görüntüler dikkat çekti! Barış Pınarı Harekatı'ndan kareler

Tel Abyad'ın Barış Pınarı Harekatı ile YPG'li teröristlerden tamamen kurtulmasıyla ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başarılı operasyonlarıyla bölge halkı terörden kurtarıldı. Türkiye'nin sınırını ve Suriye halkını YPG'den kurtarmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırdı.